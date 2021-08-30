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22:34 30.08.2021

Винников о членстве Украины в НАТО: это усилит безопасность Альянса

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Винников о членстве Украины в НАТО: это усилит безопасность Альянса

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал Винников в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Он также отметил, что в Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия Российской Федерации оставались красной линией для НАТО.

Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

"Что касается практических шагов - после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать ", - сказал Винников.

Теги: #винников #украина #мнение #нато
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