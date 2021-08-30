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22:22 30.08.2021

В Белом доме будут рады, если РФ и Китай подпишут заявление десятка стран по безопасности выезда людей из Афганистана

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В Белом доме будут рады, если РФ и Китай подпишут заявление десятка стран по безопасности выезда людей из Афганистана

США приветствовали бы подписание Россией и Китаем совместного заявления десятка стран, касающегося безопасности выезда гражданских лиц из Афганистана, заявили в понедельник в Белом доме.

"Это - открытое письмо, они могут еще его подписать, мы бы это приветствовали", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, как отнесся бы Вашингтон к подписанию письма Москвой и Пекином.

Она отметила, что США будут продолжать работу с другими странами, в том числе с Россией и Китаем, чтобы обеспечить возможность безопасного выезда иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев.

Американские СМИ поясняют, что речь идет о заявлении, опубликованном госдепом 29 августа. Подписантами документа значатся около 100 стран, в частности, это США, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Италия, Испания, Турция.

В заявлении говорится, что подписавшие его "привержены обеспечению того, чтобы наши граждане, резиденты, сотрудники, работавшие с нами афганцы и находящиеся в опасности лица продолжали свободно покидать Афганистан". В нем отмечается, что "получены заверения" со стороны "Талибана" о том, что лица, имеющие разрешения на въезд в страны из списка подписавших, смогут "безопасно и упорядочено" отправлять по этим направлениями.

Теги: #сша #афганистан #заявление
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