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21:49 30.08.2021

Станция метро "Героев Днепра" в Киеве работает с ограничениями из-за грозы

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Станция метро "Героев Днепра" в Киеве работает с ограничениями из-за грозы

Станция метро "Героев Днепра" в Киеве работает с ограничениями на вход и выход, но поезда курсируют в обычном режиме. В целом, по Киеву в усиленном режиме работают гидротехнические службы, откачивая воду, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, в КГГА сообщили, что в Киеве в усиленном режиме работают гидротехнические службы и что техника КК "Киевавтодор" заранее выехала в места вероятных подтоплений. В частности, у тоннеля на ул. Елены Телиги и вблизи ст. м. "Левобережная".

Всего в работе задействовано 319 работников дорожно-эксплуатационных предприятий: 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор".

Для ликвидации последствий непогоды дорожная служба должна 73 единицы спецтехники и спецсредств.

В КГГА также призвали сообщать в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону: (044) 284-74-19 в случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах.

Теги: #киев #гроза #подтопления #кгга #украина
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