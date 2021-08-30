События

21:38 30.08.2021

Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья

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Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья

Глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не примет участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТРКГ) по Донбассу до ноября-декабря 2021, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операцияhttps://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ – ИФ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря", - сообщил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Как сообщалось, в конце июня текущего года первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

В настоящее время главу украинской делегации замещает вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Теги: #украинская #ткг #украина #делегация
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