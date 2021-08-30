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21:05 30.08.2021

В ЮАР предупреждают о новом опасном штамме COVID-19

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В ЮАР предупреждают о новом опасном штамме COVID-19

Новый южноафриканский штамм коронавируса COVID-19 C.1.2 может обладать повышенной способностью к распространению, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на исследование специалистов.

В исследовании южноафриканских ученых говорится, что новый штамм C.1.2 обладает тревожным количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам. Сообщается, что неизвестно, будут ли имеющиеся на данный момент вакцины от COVID-19 действенными против C.1.2.

Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР еще в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа новый штамм достиг шести из девяти провинций ЮАР, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.

Штамм C.1.2 мутировал из C.1, который являлся доминирующим в ЮАР в середине 2020 года. Также именно в ЮАР был впервые обнаружен штамм "бета", который на данный момент входит в категорию штаммов, вызывающих беспокойство у ученых.

За весь период пандемии в ЮАР было зафиксировано более 2,76 млн случаев заражения коронавирусом и около 81,5 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #опасения #штам #юар #коронавирус
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