Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию - ТВ

Бывшие бойцы афганских спецподразделений могут войти в состав британской армии, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

По его данным, эту инициативу поддерживают члены британского парламента от правящей Консервативной партии.

"Предложение состоит в том, чтобы разрешить сотням афганцев, которых интенсивно обучали британские силы спецназа, службу в армии либо в качестве отдельного подразделения, либо - распределить их среди других подразделений", - говорится в сообщении телеканала.

Накануне министерство обороны Великобритании проинформировало, что процесс эвакуации британских военных, подданных королевства и входящих в группу риска афганцев завершен вечером минувшей субботы.

В настоящее время эвакуировать людей из Кабула продолжают США.

Считается, что подготовленные при участии западных военных афганские спецподразделения, в отличие от остальной афганской армии, были достаточно боеспособны и мотивированы. Тем не менее, одними лишь их силами сдержать наступление движения "Талибан", быстро захватившего Афганистан, оказалось невозможно.