События

07:00 31.08.2021

31 августа: Какой сегодня праздник

2 мин читать
31 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня, 31 августа 2020 года - Международный день борьбы с передозировкой наркотиков. Этот день отмечают с целью привлечения внимания к осознанию передозировки наркотиками, проблемы, которая часто забывается, однако является главной причиной смертности среди потребителей инъекционных опиатов.

В Польше празднуют — День Солидарности и Свободы, в Молдове — День государственного языка, в Кыргызстане, Тринидаде и Тобаго, и Малайзии — День Независимости, День памяти жертв репрессий в Узбекистане.

Также сегодня - день борьбы с провалами в памяти; день блога; день традиционной африканской медицины; В США - день штата Южная Каролина, день еды на свежем воздухе, день смеси из сухофруктов и орехов, день cвахи; день учителя в Сингапуре; день гепарда в Иране.

Православная церковь чтит память двух мучеников — Лавра и Фрола, родных братьев, искусных каменщиков. Когда правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма, то плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и постоянно стремились проповедовать Слово Божие.

Традиции: Коней на Фрола и Лавра (иногда праздник называли Фролов день) чистили, бережно мыли, запрещалось их использовать для работы, их гриву украшали лентами, кормили вволю свежим овсом и сеном, а поили из своих шапок.

Хозяйки сегодня пекли печенье в форме подковы, а иногда и в виде лошадей, причем с двумя головами.

Приметы:

Воздух прозрачен и свеж — к ненастью; низкие облака — к ненастью; жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю; не успеешь посеять рожь в Фрола — будет плохой урожай в следующем году; если на Фрола не посеешь, один сорняк родится.

Именины: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана

По мнению астрологов, сегодня замечательный день для решения важных вопросов.

В этот день, в 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

1919 — в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР;

1939 — Верховный Совет СССР ратифицировал советско-германский пакт о ненападении;

1987 — состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad'; 

1994 — в Берлине прошла торжественная церемония вывода российских войск из Германии;

1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сич-1.

 

 

Теги: #именины #приметы #праздник_сегодня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 30.08.2021
Какой сегодня праздник: 30 августа

Какой сегодня праздник: 30 августа

07:00 29.08.2021
29 августа: Какой сегодня праздник

29 августа: Какой сегодня праздник

07:00 28.08.2021
28 августа: Какой сегодня праздник

28 августа: Какой сегодня праздник

07:00 27.08.2021
27 августа: Какой сегодня праздник

27 августа: Какой сегодня праздник

07:00 26.08.2021
26 августа: Какой сегодня праздник

26 августа: Какой сегодня праздник

07:00 25.08.2021
25 августа: Какой сегодня праздник

25 августа: Какой сегодня праздник

07:00 24.08.2021
24 августа: Какой сегодня праздник

24 августа: Какой сегодня праздник

07:13 23.08.2021
23 августа: Какой сегодня праздник

23 августа: Какой сегодня праздник

07:13 22.08.2021
22 августа: Какой сегодня праздник

22 августа: Какой сегодня праздник

07:14 20.08.2021
20 августа: Какой сегодня праздник

20 августа: Какой сегодня праздник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

На Донбассе в понедельник погиб боец ВСУ, еще один ранен

Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток российские наемники трижды обстреляли украинские позиции

На Харьковщине чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО

СБ ООН поддержал резолюцию с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну

В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

В Эстонии состоится второй тур выборов президента

Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - военачальник

В ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировали резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Все станции метро в Киеве заработали в обычном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА