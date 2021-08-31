31 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня, 31 августа 2020 года - Международный день борьбы с передозировкой наркотиков. Этот день отмечают с целью привлечения внимания к осознанию передозировки наркотиками, проблемы, которая часто забывается, однако является главной причиной смертности среди потребителей инъекционных опиатов.

В Польше празднуют — День Солидарности и Свободы, в Молдове — День государственного языка, в Кыргызстане, Тринидаде и Тобаго, и Малайзии — День Независимости, День памяти жертв репрессий в Узбекистане.

Также сегодня - день борьбы с провалами в памяти; день блога; день традиционной африканской медицины; В США - день штата Южная Каролина, день еды на свежем воздухе, день смеси из сухофруктов и орехов, день cвахи; день учителя в Сингапуре; день гепарда в Иране.

Православная церковь чтит память двух мучеников — Лавра и Фрола, родных братьев, искусных каменщиков. Когда правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма, то плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и постоянно стремились проповедовать Слово Божие.

Традиции: Коней на Фрола и Лавра (иногда праздник называли Фролов день) чистили, бережно мыли, запрещалось их использовать для работы, их гриву украшали лентами, кормили вволю свежим овсом и сеном, а поили из своих шапок.

Хозяйки сегодня пекли печенье в форме подковы, а иногда и в виде лошадей, причем с двумя головами.

Приметы:

Воздух прозрачен и свеж — к ненастью; низкие облака — к ненастью; жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю; не успеешь посеять рожь в Фрола — будет плохой урожай в следующем году; если на Фрола не посеешь, один сорняк родится.

Именины: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана

По мнению астрологов, сегодня замечательный день для решения важных вопросов.

В этот день, в 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

1919 — в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР;

1939 — Верховный Совет СССР ратифицировал советско-германский пакт о ненападении;

1987 — состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad';

1994 — в Берлине прошла торжественная церемония вывода российских войск из Германии;

1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сич-1.