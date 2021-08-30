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19:17 30.08.2021

ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества, заявили в Брюсселе

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ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества, заявили в Брюсселе

Европейский союз осуждает репрессии белорусских властей против гражданского общества, в частности, против независимых СМИ и их журналистов, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Режим Беларуси 27 августа приказал закрыть Белорусскую ассоциацию журналистов, крупнейшую независимую журналистскую организацию в стране. Это закрытие является частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в понедельник.

В нем сообщается, что среди 649 белорусов, признанных политзаключенными, 27 являются работниками СМИ.

"В мае крупнейшую независимую медиа-платформу tut.by заставили замолчать, а в отношении ее руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела. В июле продолжались беспощадные преследования неправительственных организаций и правозащитников, в том числе рейды в частные дома, и многие граждане были арестованы по серьезным обвинениям", - сказано в документе ЕВС.

ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся репрессии, заявляют в Брюсселе, и призывает власти Беларуси прекратить их, соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ и уважать права человека и основные свободы своего собственного населения.

"ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси и будет продолжать поддерживать его гражданское общество, включая независимые и свободные СМИ", - заверяют в Евросоюзе.

Теги: #ес #белоруссия #осужденные #репрессии
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