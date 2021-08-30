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19:01 30.08.2021

Малюська: Лучшая модель для развития судебной экспертизы - создание отдельного органа исполнительной власти

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Малюська: Лучшая модель для развития судебной экспертизы - создание отдельного органа исполнительной власти

Для развития в Украине системы судебной экспертизы необходимо создать отдельный специализированный орган исполнительной власти, считает министр юстиции Денис Малюська.

"Лучшая модель для развития государственных экспертов - создание отдельного специализированного центрального органа исполнительной власти, которому были бы предоставлены гарантии институциональной независимости и к которому перешли бы все государственные ведомственные учреждения, осуществляющие сейчас судебную экспертизу", - написал он в Facebook.

Малюська подчеркнул, что Минюсту предстоит решить много вопросов в сфере судебной экспертизы, в частности, это - низкие зарплаты, отсутствие эффективной системы контроля за экспертами, устаревшее законодательство и отсутствие механизмов обеспечения независимости, а также недостаточные возможности для развития негосударственных экспертов.

Он добавил, что министерство уже работает над развитием этой сферы, однако решение этих задач займет "еще года три".

"Но результаты есть: введены предельные сроки для проведения экспертиз и существенно увеличено количество проведенных экспертиз; в институтах экспертиз введен электронный документооборот; введена единая Центральная экспертно-квалификационная комиссия; расширена роль частных судебных экспертов - они получили доступ к девяти видам экспертиз, а их представители включились в работу всех профильных коллегиальных органов при Минюсте", - написал Малюська.

Теги: #экспертиза #мнение #судебная_модель
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