Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко направил письма министру культуры Украины Александру Ткаченко и начальнику Главного управления Нацполиции Киева Ивану Выговскому с приглашением посетить заседание Киевсовета во вторник.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующие письма от имени Виталия Кличко были направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины и главное управления Национальной полиции в Киеве.

"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и начальник главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский приглашены на пленарное заседание II сессии Киевского городского совета ІХ созыва, которое состоится во вторник, 31 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители органов государственной власти приглашены в соответствии со статьей 26 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и в связи с многочисленными обращениями депутатов Киевского городского совета.

"Александр Ткаченко приглашен с целью заслушивания информации о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве. Иван Выговский - с целью заслушивания информации о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева", - говорится в письмах.