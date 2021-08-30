Зеленский отвезет в США список украинских политзаключенных и пропавших без вести - Денисова

Президент Украины во время визита в США, где запланирована его встреча с американским коллегой Джо Байденом, представит список украинских политзаключенных, пленных и пропавших без вести, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их (списки – ИФ) в Америку. Знаю, что все эти вопросы будут там подниматься и обсуждаться", - сказала Денисова в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.