Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Шум, Новозвановки и Троицкого

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 30 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Также вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.