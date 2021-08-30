События

16:35 30.08.2021

1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

2 мин читать
1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

В первый день осени празднично одетые школьники и студенты пойдут на праздник Знаний. По прогнозу Sinoptik.ua в этот день в Украине погода будет жаркой на юге, прохладной - на западе страны, неустойчивой – на остальной территории. Сейчас вся Украина находится в «зеленой» зоне карантина, поэтому разрешается проводить праздничные линейки по решению школьной администрации. Дожди могут помешать торжеству на открытом воздухе только в нескольких областях.

Осенняя погода – это холодное свежее утро и теплый или даже жаркий день. Одеваться в такую погоду нужно «многослойно», чтобы можно было легко снять теплую кофту или пиджак, когда пригреет солнце. И при капризах нынешней погоды, когда неожиданно может пойти дождь, зонтик лучше носить с собой.

1 сентября в Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой областях с утра будет лить дождь. Утром температура воздуха не поднимется выше +16 °С, днем потеплеет на несколько градусов.

К середине дня зона дождей охватит Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую области. Температура воздуха будет здесь до +18 °С.

На юге и востоке Украины ожидается малооблачная погода, утром +21…+24 °С, днем +25…+28 °С. Без осадков. Вечером местами могут пройти дожди.

В центре страны утром +17…+18 °С, днем +20…+22 °С. На Днепропетровщине до +27 °С. В Винницкой и Кировоградской областях местами дожди.

В северной части Украины пасмурно, утром +15…+17 °С, днем +21…+22 °С. Во второй половине дня ожидаются дожди.

В Киеве 1 сентября утром будет свежая, приятная прохлада, до +17 °С, днем температура станет выше, до +22 °С. Солнце будет часто выглядывать из-за туч. Но во второй половине дня станет пасмурно, местами возможны дожди.

Теги: #синоптик #погода #1_сентября
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 29.08.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

12:15 28.08.2021
Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

15:44 27.08.2021
Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

12:55 27.08.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

12:48 25.08.2021
В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

09:50 25.08.2021
Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

13:09 24.08.2021
В Украине похолодает

В Украине похолодает

12:37 23.08.2021
В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

11:19 22.08.2021
В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

12:35 21.08.2021
В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта - СМИ

Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

Чиновники ТПП уличены в незаконной легализации жителей Ближнего Востока, приезжавших в Украину под видом бизнесменов

Град повредил 13% виноградников в грузинской Кахетии, поставив под вопрос виды на рекордный урожай

Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

В большинстве областей Украины к вечеру и ночью ожидается гроза, местами град

Гостуризма договорилось о предоставлении услуг по популяризации речных турмаршрутов Украины на 2,5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА