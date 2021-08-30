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16:18 30.08.2021

Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

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Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

В Днепропетровской области на отрезке протяженностью 75 км от черты с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции дороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино завершились дорожно-ремонтные работы, которые проводились в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области в понедельник, на данном участке были уложены все слои асфальтобетонного покрытия, общая толщина которых составила 37 см. В пределах населенных пунктов вдоль дороги были устроены тротуары.

В настоящее время на объекте уже завершаются нанесение разметки холодным пластиком, установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения.

Дорога М-04 является составной частью трассы М-30 Стрый-Изварино общей протяженностью 1,4 тыс. км, соединяющей скоростным коридором западные и восточные области Украины.

Как сообщалось, для предотвращения перегрузок на дороге М-04 будет также установлена система "взвешивание-в-движении" (WIM).

Теги: #большое_строительство #днепропетровская_область
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