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15:56 30.08.2021

Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

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Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

Городские власти продолжают работу над тем, чтобы открыть новый участок Большой Кольцевой дороги от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской к концу 2021 года, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице", - сказал Кличко во время проверки работ по строительству объекта, сообщает сайт КГГА.

Он уточнил, что планируется достроить путепровод над железнодорожным переездом, путепровод над ул. Богатырской и съезды с него, большой подземный пешеходный переход и шумозащитный экран.

"Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области, наконец, передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются участке от Одесской площади до ул. Ватутина. Десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это - почти 3 км шестиполосной дороги", - добавил Кличко.

Теги: #кличко #большая_кольцевая
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