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15:11 30.08.2021

Град повредил 13% виноградников в грузинской Кахетии, поставив под вопрос виды на рекордный урожай

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Град повредил 13% виноградников в грузинской Кахетии, поставив под вопрос виды на рекордный урожай

Сильный град с ураганным ветром, которые вечером 26 августа обрушились на главный виноградарский регион Грузии - Кахетию, нарушили планы местных фермеров, ожидавших в этом году рекордный урожай винограда.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе Грузии, град сильно повредил, а местами полностью уничтожил виноградники на площади 4,6 тыс. гектаров в трех муниципалитетах Кахетии - Телавском, Гурджаанском и Кварельском - это 13,1% отведенной в этом регионе под виноградники общей площади в 35 тыс. гектаров.

После удара стихии специалисты воздерживаются от прогноза по урожаю-2021. Как сообщалось, в Грузии в 2021 году ожидался рекордный урожай винограда, из которого на переработку предполагалось направить до 300 тыс. тонн.

Между тем, как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, государство компенсирует потери, понесенные жителями Кахетии из-за стихии, которая произошла перед самым началом сбора винограда.

"Несколько дней назад на Кахетию обрушилась довольно тяжелая стихия, град повредил виноградники и фруктовые сады на площади 5 тыс. гектаров. Государство заплатит за побитый градом виноград сорта "Ркацители" 0,8 лари за килограмм, за сорт "Саперави" - 1 лари ($0,32) за килограмм. Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат единовременную компенсацию в размере 3 тыс. лари (около $1 тыс.)", - сказал Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

Премьер заявил, что помощь будет оказана и тем фермерам, у которых град уничтожил урожай бахчевых и плодовых культур, а также тем, кому потребуется поддержка государства в восстановлении виноградников и фруктовых садов.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии в ожидании рекордного урожая винограда в 2021 году, а также на фоне проблем, обусловленных пандемией, решило продолжить в этом году субсидирование виноградарей и виноделов, чтобы свести к минимуму их потери и обеспечить сбор и переработку большого урожая винограда.

Для того, чтобы компенсировать убытки от реализации винограда по сниженной цене, в госбюджете страны выделено 100 млн лари.

По данным Национальной службы статистики, в 2020 году урожай винограда в Грузии составил 316,9 тыс. тонн - на 8% больше, чем годом ранее. Из них на переработку были направлены рекордные за последние 30 лет 282,7 тыс. тонн.

Теги: #грузия #град #виноградники
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