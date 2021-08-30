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14:45 30.08.2021

Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

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Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

Обвинительный акт в отношении сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности РФ, который по предварительному сговору с действующим на тот момент одним из руководителей Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины организовал покушение на убийство руководителя Международного миротворческого батальона им.Джохара Дудаева, передан в суд, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Имя обвиняемого в сообщении не указывается. Однако должность его пособника указывает на генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и совершении терактов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева, майора ВС Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон им.Дудаева. Шайтанов находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

"По данным следствия, сотрудник спецслужб РФ по предварительному сговору с действующим на тот момент одним из руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, который исполнял роль пособника, в период с ноября 2019 по март 2020 года организовал законченное покушение на совершение террористического акта с целью запугивания населения. По заданию куратора из ФСБ генерал-майор СБУ на территории Украины подыскивал лиц для причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия", - говорится в сообщении.

Обвиняемому инкриминируется организация законченного покушения на совершение террористического акта (ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора также напомнили, что в апреле 2020 года правоохранители провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности уже бывшего сотрудника СБУ и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. Офис генепрокурора в октябре 2020 года направил в суд обвинение против него по факту госизмены, покушения на совершение теракта и хранения боеприпасов.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.258 (теракт) УК. По данным СБУ, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Егоровым.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 16 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Теги: #покушение #осмаев #суд #обвиняемые
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