"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

АО "Укрзализныця" (УЗ) продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Согласно информации, обнародованной УЗ на своем на Telegram-канале в понедельник, поезд №136 Киев - Авдеевка пока также будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции "Очеретино".

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.

"Укрзализныця" тогда заявила, что работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было.

В настоящее время с рабочей поездкой в районе проведения Операции объединенных сил находится председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.