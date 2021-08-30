Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

Ключевой темой предстоящих переговоров президентов Украины и США станет безопасность и присоединение американской стороны к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма, заявил председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Конечно, ключевой темой будет ситуация безопасности, а именно возможности США присоединиться к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма. В то же время мы не выступаем в роли просителей, потому что у нас есть, что предложить для совместного противодействия российской агрессии: Крымская платформа и ощутимый прогресс в обеспечении и реформировании армии по стандартам НАТО. И мы не требуем от США сделать за нас нашу работу", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Корниенко также надеется, что переговоры устранят риск превращения газа в экономическое оружие Российской Федерации против Украины в связи с вероятным введением в действие газопровода "Северного потока-2".

"Газ не должен превратиться в энергетическое и экономическое оружие против Украины со стороны России. Надеемся, что по итогам саммита найдем способ устранить этот риск. Далеко не все потеряно в вопросе "Северного потока-2", и президент будет последовательно отстаивать национальные интересы Украины", - подчеркнул глава партии.

Он отметил, что еще одной темой переговоров станет поддержка реформ в Украине.

"Речь не только о финансовой помощи, но и об инвестициях и совместных проектах в некоторых секторах. Бизнес в США прислушивается к рекомендациям государства, поэтому мы хотим изменить отношение к Украине в политических и деловых кругах США с негативного, которое сформировалось из-за действий старых политиков, на позитивное", - сказал Корниенко.

По его словам, визит президента Владимира Зеленского в США - это четкий сигнал, что Соединенные Штаты остаются партнером и союзником Украины и продолжают поддерживать ее территориальную целостность, доказательством чему является и решение президента США Джозефа Байдена предоставить Украине очередной транш военной помощи.

"Важно, что президенты будут вести переговоры, как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Такая возможность предоставляется не всем лидерам государств, которые посещают Белый дом. Собственно, это шанс донести президенту Байдену наше видение ситуации", - подчеркнул Корниенко.