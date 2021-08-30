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12:22 30.08.2021

Гостуризма договорилось о предоставлении услуг по популяризации речных турмаршрутов Украины на 2,5 млн грн

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Гостуризма договорилось о предоставлении услуг по популяризации речных турмаршрутов Украины на 2,5 млн грн

Государственное агентство развития туризма договорилось о предоставлении услуг по популяризация речных туристических маршрутов Украины на 2,5 млн грн.

Согласно договору, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендеров Гостуризма договорилось с ФЛП "Ищук Сергей Николаевич" о предоставлении услуг по популяризации речных туристических маршрутов Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев на 2 498 144 грн.

Целью является организация рекламных речных туристических рейсов Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев (по 4 рейса) и организация фокус групп с целью подготовки исследований по привлечению инвестиций для организации регулярных перевозок.

В услугу входит аренда теплохода на 35 посадочных мест, организация питания участников промотура, сопровождение гида, съемка двух промороликов, PR-поддержка мероприятия, проведение исследования интереса к турпродукту и разработка инвестиционных предложений.

Теги: #реки #гостуризма #маршруты
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