Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека, пропавшими без вести в ОРДЛО считаются 258 человек - МИД

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Еще по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь с начала российской оккупации, сообщило Министерство иностранных дел Украины в Международный день жертв насильственных исчезновений.

"Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов", - говорится в комментарии МИД Украины в понедельник.

Указывается, что подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

"На сегодня прокуратурой Автономной республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей. В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям", - рассказали в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, российская оккупационная администрация не проводит эффективного расследования ни одного из этих преступлений.

В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против Российской Федерации по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданном в 2017 году в Международный Суд ООН, и в двух жалобах против Российской Федерации, поданных 11 августа 2018 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): "Украина против России (по Крыму)", заявление № 20958/1448, и "Украина против России (VII)", заявление № 38334/1849.

"14 января 2021 года ЕСПЧ в своем решении признал жалобу "Украина против России" (по Крыму) по заявлениям №20958/14 и №38334/18 приемлемой и установил, что РФ осуществляет эффективный контроль над территорией Крыма с 27 февраля 2014 года. Требуем от Российской Федерации выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, что прежде всего касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - подчеркнули в МИД Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова подчеркнула, что Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности с участниками Крымской платформы, чтобы давление на РФ для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений усиливалось.