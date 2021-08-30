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11:01 30.08.2021

После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

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После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

Правоохранители задержали 15 участников драки с полицейскими во время ЛГБТ-прайда в Одессе в субботу, в отношении ещё 46 человек составлены административные материалы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По результатам предварительного расследования в рамках производств в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12-ти несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - указывается в сообщении.

Отмечается, что родители принимавших участие в драке подростков также будут привлечены к ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Как сообщалось, во время проведения "Марша равенства" в Одессе 28 августа группа противников акции после окончания марша напала на полицейских с применением слезоточивого газа. В результате столкновений получили телесные повреждения 29 правоохранителей.

Теги: #беспорядки #прайд #одесса
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