События

10:29 30.08.2021

Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

2 мин читать
Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

Государственная пограничная служба Украины ожидает прибытия более 20 тыс. верующих в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал, для которого проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций. В частности, с помощью технических средств погранконтроля военнослужащие изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

Уже с начала сентября они будут оказывать практическую помощь в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

В этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.

Теги: #хасиды #пограничники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 18.08.2021
Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

09:46 18.08.2021
Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов - посол

Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов - посол

17:19 09.08.2021
Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

19:00 05.08.2021
Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

11:25 17.06.2021
В Житомирской области задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии

В Житомирской области задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии

17:19 06.06.2021
Тройной "улов". В Госпогранслужбе сообщили об активизации контрабандистов на границе с Румынией

Тройной "улов". В Госпогранслужбе сообщили об активизации контрабандистов на границе с Румынией

17:56 03.06.2021
Пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Шувалова

Пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Шувалова

16:08 27.05.2021
Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

12:58 23.05.2021
Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

21:40 22.05.2021
В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

ПОСЛЕДНЕЕ

После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

Разумков об обстрелах Авдеевки: Мы не будем молчать, будем защищать граждан

Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

Украина вновь перенесла сроки вступления в силу запрета на въезд в страну приднестровских автомобилей

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

Уполномоченная Кабмина по гендерной политике ратует за введение рычагов для непопадания сексистской литературы в перечень закупаемой за госсчет

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину во Флориде

Число заражений COVID-19 в мире превысило 216,4 млн

США признали, что жертвами удара по автомобилю со смертником в Кабуле стали и мирные жители

В результате осадков 30 августа ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА