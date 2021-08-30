Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

Государственная пограничная служба Украины ожидает прибытия более 20 тыс. верующих в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал, для которого проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций. В частности, с помощью технических средств погранконтроля военнослужащие изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

Уже с начала сентября они будут оказывать практическую помощь в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

В этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.