Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину во Флориде

Автомобиль Tesla, движущийся в режиме автопилота, врезался в полицейскую машину на трассе недалеко от центра города Орландо в штате Флорида, сообщило ABC News.

Дорожный патруль Флориды сообщил, что полицейскому едва удалось избежать травмы.

Ранее в этом месяце правительство США начало официальное расследование частично автоматизированной системы вождения Tesla с автопилотом после серии аналогичных столкновений с припаркованными аварийными автомобилями.

В апреле сенаторы США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla после аварии с автомобилем Tesla Model S 2019 года в Техасе в результате которой погибли два человека. По данным полиции, электромобиль был в режиме автопилота. В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.