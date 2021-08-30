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09:23 30.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 216,4 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 216,4 млн

Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире на утро понедельника составило 216 млн 413 тыс. 894, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 501 тыс. 51 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 796 тыс. 873 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 637 тыс. 531.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 737 тыс. 939, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 438 тыс. 210.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 741 тыс. 815 заболевших, умерли 579 тыс. 308 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 579,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 965 человека, в Индии - 314, Бразилии - 2 тыс. 703.

 

Теги: #covid_19 #мир
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