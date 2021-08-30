События

09:15 30.08.2021

США признали, что жертвами удара по автомобилю со смертником в Кабуле стали и мирные жители

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США признали, что жертвами удара по автомобилю со смертником в Кабуле стали и мирные жители

Жертвами американского удара в Кабуле по начиненному взрывчаткой автомобилю, в котором находился смертник, стали накануне также девять человек, так как мощным взрывом был разрушен еще и дом, сообщает в понедельник CNN.

Среди погибших мирных жителей - шестеро детей.

Удар по автомобилю, которым управлял смертник, намеревавшийся устроить теракт в аэропорту Кабула, был нанесен с беспилотника прямо в жилом квартале афганской столицы в воскресенье.

Военные США поначалу не комментировали информацию о жертвах среди мирных жителей, но позже признали этот факт.

"Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей", - приводит CNN выдержку из заявления представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана.

Теги: #сша #жертвы #удар #кабул
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