В результате осадков 30 августа ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

В понедельник 30 августа, из-за обильных осадков в западных областях Украины ожидаются существенные подъемы уровней воды в бассейнах рек Днестра, Прута, Серета и Днестра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"30 августа, в результате осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8.00 28 августа: на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), реках бассейнов Прута и Серет (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской обл.) на 0,3 1,3 м, без негативных последствий", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В информации отмечается, что в местах прохождения крупных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, возможное достижение с суточной интенсивностью 1-5 см отметки выхода воды на пойму и частичного затопления пастбищ (уровень опасности желтый) ожидается на Припяти в створе поста Речица (Волынская обл.).