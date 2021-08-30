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08:34 30.08.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 41 477 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"41 477 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021. Одну дозу получили 13 320 человек полностью иммунизированы – 28 157 человек", - сказано в сообщении в понедельник утром.

Отмечается, что в течение суток работали 304 мобильные бригады, 1 100 пунктов прививки, 354 центра вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5308727 человек, из них получили одну дозу - 5308725 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3622915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 931 640 прививок", - отметили в ведомстве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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