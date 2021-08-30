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08:14 30.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 749 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 55, медработников - 6). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 583 человека; летальных случаев - 18; выздоровели - 291 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случая заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 284 940 человек, выздоровело 2 206 683 человека, летальных случаев - 53 738.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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