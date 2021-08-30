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08:05 30.08.2021

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

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США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

Вашингтон находится в регулярном контакте с союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" правительством Афганистана, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее, что все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Она также отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет.

Движение "Талибан" в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Теги: #сша #признание #талибы #обсуждение
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