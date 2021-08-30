События

07:57 30.08.2021

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

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С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

С начала текущих суток российские наемники осуществили гранатометный обстрел украинских позиций у Новозвановки, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

За минувшие сутки противник 9 раз нарушил режим тишины. Ранение получили двое военнослужащих.

Теги: #оос #сводка
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Интерфакс-Украина
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