С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

С начала текущих суток российские наемники осуществили гранатометный обстрел украинских позиций у Новозвановки, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

За минувшие сутки противник 9 раз нарушил режим тишины. Ранение получили двое военнослужащих.