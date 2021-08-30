В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины

В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7.00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 88, Черниговская - 34 и Житомирская - 4)", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.