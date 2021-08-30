События

07:09 30.08.2021

США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники - Байден

2 мин читать
США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники - Байден

США продолжат работать над расследованием источника коронавируса COVID-19, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, так, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - говорится в заявлении Байдена, распространенном на сайте Белого дома в пятницу.

Байден указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, однако Пекин продолжает скрывать эту информацию.

"Важная информация об источниках пандемии находится в КНР, однако с самого начала правительственные чиновники в Китае работали над тем, чтобы предотвратить к ней доступ тех, кто начал международное расследование. (...) КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти", - подчеркнул американский президент.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - отмечается в документе.

"США продолжат работать с партнерами в мире и оказывать давление на Китай для того, чтобы он в полной мере поделился информацией и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения по выяснению причин возникновения COVID-19, в том числе предоставил бы доступ к соответствующим данным и свидетельствам", - заявил американский президент.

"Мы также продолжим оказывать давление на Китай и для того, чтобы он принял научные нормы и стандарты, в том числе касающиеся обмена информацией и данными с ранних дней пандемии, а также протоколами, связанными с биологической безопасностью. Мы должны дать полную и четкую оценку этой мировой трагедии", - отметил Байден

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Теги: #сша #происхождение #китай #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 30.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

08:14 30.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

08:05 30.08.2021
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

06:03 30.08.2021
США могут прекратить дипломатические присутствие в Афганистане с 1 сентября - Блинкен

США могут прекратить дипломатические присутствие в Афганистане с 1 сентября - Блинкен

01:03 30.08.2021
Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию

Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию

22:30 29.08.2021
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

13:16 29.08.2021
Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

10:28 29.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

09:06 29.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

08:16 29.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины

Какой сегодня праздник: 30 августа

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП на Прикарпатье

Ситуация в Афганистане подтвердила, что демократию нельзя навязать извне - Макрон

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Запорожье, из них трое госпитализированы

Директор Национального музея Эстонии зарегистрирован кандидатом в президенты республики

Подготовка качественного проекта госбюджета-2022 является ключевым вопросом этой сессии ВР – Разумков

Народные депутаты на сегодняшний день не вносили предложений о смене председателя Верховной Рады – Разумков

Разумков призывает Данилова назвать, на кого именно из нардепов оказывается давление со стороны олигархов: "Готов предоставить для этого трибуну ВР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА