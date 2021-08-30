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04:45 30.08.2021

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП на Прикарпатье

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Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП на Прикарпатье

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-20 "Снятин-Тязив" на Прикарпатье, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.

" В результате ДТП пассажирка транспортного средства "ГАЗ" погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, 1950 года, не травмировался. Кроме того, в медучреждение доставлены водитель 1959 года, двое взрослых и двое несовершеннолетних пассажиров "Рено Кенго". Данные всех участников дорожного движения устанавливают правоохранители, а медики определяют степень полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении на странице полиции региона в Фейсбук.

По предворительной информации правоохранителей, 29 августа вечером между Городенкой и Якубовкой произошло ДТП,в котором автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410".

Теги: #жертва #прикарпатье #дтп
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