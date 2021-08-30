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03:41 30.08.2021

Ситуация в Афганистане подтвердила, что демократию нельзя навязать извне - Макрон

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Ситуация в Афганистане подтвердила, что демократию нельзя навязать извне - Макрон

Один из уроков, которые Запад должен извлечь из афганского опыта, заключается в том, что демократию нельзя навязать извне, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нельзя навязать извне демократию, правительство. Когда мы вмешиваемся, мы должны это делать вместе с суверенным государством. Суверенное государство не создается силой оружия", - заявил Макрон в воскресенье вечером в эксклюзивном интервью телеканалу TF1.

Французский президент отвечал на вопросы TF1 в столице иракского Курдистана Эрбиле.

Макрон, в том числе, указал на то, что переговоры с "Талибаном" не предрешают его последующего признания.

"Контроль (над властью - ИФ) находится у талибов. Мы должны вести эти переговоры очень практичным образом, но это не предрешает признания", - объяснил президент Франции.

Макрон подтвердил 28 августа, что "начаты переговоры с талибами" по поводу гуманитарных операций в Афганистане, в частности, продолжения "целевой" эвакуации гражданских афганцев.

Теги: #президент #афганистан #франция
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