Пять человек пострадали в результате стрельбы в Запорожье, из них трое госпитализированы

Пять человек получили травмы в результате конфликта с использованием травматического пистолета в Запорожье в воскресенье утром, трое пострадавших госпитализированы, еще двое задержаны. Открыто уголовное производство, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на официальном сайте, около 5:00 утра воскресенья, 29 августа, в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на ул.Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие.

"Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Еще двум врачи оказали помощь на месте происшествия. Злоумышленники пытались скрыться на собственном автомобиле, но были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта с пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле.