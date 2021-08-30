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01:03 30.08.2021

Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию

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Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию

Во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию. Мероприятия в столице США уже согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы с командой Посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", – написала Маркарова на своей странице в Фейсбук в ночь на понедельник.

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", – написала посол Украины.

"Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", – добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

 

Теги: #сша #зеленский #визит
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