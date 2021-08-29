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23:51 29.08.2021

Директор Национального музея Эстонии зарегистрирован кандидатом в президенты республики

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Директор Национального музея Эстонии зарегистрирован кандидатом в президенты республики

Республиканская избирательная комиссия Эстонии на заседании в воскресенье зарегистрировала кандидатом в президенты республики директора Национального музея Алара Кариса (Alar Karis).

Он будет единственным кандидатом в ходе первого тура начинающихся в понедельник президентских выборов. Впервые за 30 лет после восстановления независимости Эстонии выборы начнутся без альтернативного кандидата.

"Тот факт, что две крупнейшие парламентские партии нашли единого кандидата, безусловно, является первым и необходимым шагом, который демонстрирует желание сотрудничать и дает нам реальную возможность избрать нового достойного президента Эстонии. Я искренне надеюсь, что Алар Карис успешно справится с этой задачей", - заявил перед выдвижением председатель партии Центра, спикер парламента Юри Ратас (Juri Ratas).

Президента в Эстонии избирает парламент. Для выдвижения кандидата необходима поддержка не менее 21 парламентария из 101, для избрания кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников или не менее 68 депутатов.

Первый тур голосования начнется 30 августа в 13 часов. Согласно законодательству, если в ходе трех туров в парламенте кандидат не сумеет набрать необходимое число голосов, выборы продолжатся в коллегии выборщиков численностью в 208 человек, состоящей из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений.

Во вторник в 12.00 состоится второй тур голосования, на который можно будет выдвинуть кандидатов в тот же день утром с 8 до 10 часов.

У центристов и реформистов в парламенте 59 депутатов. Поэтому для избрания Карису будет необходима и поддержка депутатов от оппозиции. Оппозиционные партии "Отечество" (12 голосов) и Социал-демократическая партия (11 голосов) заявили, что предоставляют своим депутатам свободу выбора: они могут голосовать за любого кандидата, не придерживаясь партийной дисциплины.

Еще одна оппозиционная Консервативная народная партия заявила о возможности выдвижения своего кандидата, председателя парламентской фракции консерваторов, экс-спикера парламента Хенна Пыллуааса (Henn Polluaas) и отметила, что ее депутаты будут голосовать за своего представителя.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Его жена Сирье Карис (Sirje Karis) - директор Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Теги: #президент #кандидат #эстония #выборы
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