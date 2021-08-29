Подготовка качественного проекта госбюджета-2022 является ключевым вопросом этой сессии ВР – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подготовку качественного проекта государственного бюджета Украины на 2022 год ключевым вопросом осенней сессии парламента.

"До 15 сентября Верховная Рада ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем, всех комитетов, конечно, профильного комитета – он уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться. Потому что действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ. Верховная Рада всегда его дорабатывала после Кабинета министров Украины", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер" в воскресенье.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг сообщил, что Кабинет министров вовремя, до 15 сентября, подаст проект госбюджета на 2022 год в Верховную Раду.