Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщила Украинская служба "Голоса Америки".

Как сообщается на сайте издания в воскресенье вечером, информацию о переносе даты встречи лидеров двух стран Украинской службе "Голос Америки" подтвердили в Белом доме.

Отмечается, что по первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. На 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

В издании напомнили, что дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз – "сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло "в связи с расширением программы визита".