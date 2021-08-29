Народные депутаты на сегодняшний день не вносили предложений о смене председателя Верховной Рады – Разумков

Народные депутаты на сегодняшний день не вносили предложений о смене председателя Верховной Рады, сообщил глава ВР Дмитрий Разумков.

"Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день предложений от народных депутатов, чтобы сменить голову Верховной Рады, не поступало", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер" в воскресенье.

Вместе с тем он добавил, не видит такого развития событий лично для себя.

"Мне нравится моя работа, надеюсь я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это в дальнейшем, сколько отведено будет Верховной Радой Украины", – сказал спикер.