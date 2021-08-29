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21:24 29.08.2021

Группа государств получила заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев

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Группа государств получила заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев

В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

"Мы получили заверения от "Талибана" в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье правительствами около ста государств, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО.

В числе подписавших заявление - страны от США до малых островных государств. России в этом списке нет.

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто подвержены риску, могли продолжать беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана", - сказано в совместном заявлении, которое опубликовала на своем сайте Европейская внешнеполитическая служба.

Авторы документа сообщают, что продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам, и заявляют о своих "четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов", что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.

"Мы отмечаем публичные заявления талибов, подтверждающие такое понимание", - резюмируют правительства, подписавшие заявление.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Теги: #заявление #афганистан #евросоюз #выезд
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