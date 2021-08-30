Какой сегодня праздник: 30 августа

Сегодня, 30 августа, Международный день пропавших людей, организованный под эгидой ООН в 2011 году и призванный привлечь внимание общественности к глобальным проблемам террора, похищений и незаконного задержания людей.

В Казахстане отмечают День Конституции, в Киргизии — День архивиста, в Турции — День Победы, Карнавал Ноттинг-Хилл в Великобритании; в Перу - День святой Розы Лимской.

По религиозному календарю сегодня чтят память священномученика Мирона Кизического, греческого пресвитера, жившего в III веке. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся. Мирон вступился за паству. Разгневанный правитель распорядился бросить Мирона на растерзание диким животным. Однако те святого не тронули, и Антипатр, выйдя из себя от гнева, покончил жизнь самоубийством.

Народные приметы на 30 августа:

Если утром туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

Начинается листопад: первой начинает "скидывать" листья берёза, следом липа, вяз и черёмуха.

Усиливаются осенние ветры.

Тихон дует тихо — Мирон отдыхает.

На Мирона не отсеешься — на следующий год соберёшь одни цветочки.

На вдовий двор — хоть щепку кинь (хоть немного, но помоги).

Нельзя: свататься и устраивать свадьбы; колдовать; долго смотреть в зеркало; пить алкоголь

Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса, Филиппа