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19:42 29.08.2021

"Европейская Солидарность" призывает Зеленского прокомментировать обострение на Донбассе

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"Европейская Солидарность" призывает Зеленского прокомментировать обострение на Донбассе

В партии "Европейская солидарность" считают, что отсутствие публичной реакции президента Украины Владимира Зеленского на обострение на Донбассе, в частности артиллерийский обстрел российскими наемниками Авдеевки, является следствием личной позиции главы государства.

"Впервые с 2017 года российские наемники применили тяжелое вооружение и привели к крайне серьезному обострению на фронте, обстреляв мирную украинскую Авдеевку. За последние несколько дней мы имеем десяти тяжелораненых, и, к сожалению, убитых украинских Героев. На этом фоне Верховный Главнокомандующий просто молчит, что уже вызывает даже не удивление, а возмущение, никак не комментируя это очередное преступление российских оккупационных войск и наши потери ...", – сказано в заявлении, обнародованном на сайте партии в воскресенье вечером.

В Евросолидарности подчеркнули, что первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат "пугливой политики Верховного Главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести огонь".

"Война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность", – выразили уверенность в политсиле.

"Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - не менее причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками", – говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" напомнили, что Зеленский лично гарантировал возврат украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны противника – "очевидно, это была еще одна ложь".

"Европейская Солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины. Банковая должна немедленно поручить созыва ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение об открытии огня, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса", – сказано в документе.

В политсиле уверены, что власти обязаны найти средства и незамедлительно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения, что усилит безопасность украинских военных.

"Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от выпадов на наши силы и мирное население", – указано в документе.

Кроме того отмечается, что Минобороны и правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А также в бюджете 2022 года должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

В Евросолидарности уверены, что деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

"Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. И хотя бы скажите что-то людям", – взывают в политсиле.

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, в результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих

 

Теги: #позиция #обострение #зеленский #россия
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