События

18:47 29.08.2021

Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США

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Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США

В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые высказали желание эвакуироваться, сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь Энтони Блинкен.

"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе "Эта неделя" (This week).

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Теги: #эвакуация #американцы #афганистан
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Интерфакс-Украина
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