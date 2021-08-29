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18:14 29.08.2021

Число жертв взрывов воинского арсенала на юге Казахстана увеличилось до 14 человек

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Число жертв взрывов воинского арсенала на юге Казахстана увеличилось до 14 человек

На территории сгоревшей воинской части в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар и взрывы боеприпасов, обнаружено тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в распространенной в воскресенье информации.

Ранее сообщалось о 13 погибших, при этом были установлены личности только 10 из них.

"Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавших двух человек продолжаются", - отмечается в информации.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десятка взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 14 человек и около ста пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Ведутся поиски еще двух человек. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Теги: #взрыв #арсенал #казахстан
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