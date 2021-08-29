События

17:30 29.08.2021

Ударом ракеты в Кабуле уничтожен смертник, планировавший теракт близ аэропорта - представитель талибов

1 мин читать

Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" Забиуллу Муджахида.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.

Теги: #смертник #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:17 29.08.2021
В Пентагоне подтвердили удар в Кабуле по цели, связанной с ИГ

В Пентагоне подтвердили удар в Кабуле по цели, связанной с ИГ

17:55 29.08.2021
В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

16:13 29.08.2021
Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

15:51 29.08.2021
Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

19:00 28.08.2021
США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

15:21 28.08.2021
Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула - СМИ

Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула - СМИ

23:04 27.08.2021
Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

23:01 27.08.2021
После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

21:06 27.08.2021
В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

16:44 27.08.2021
Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

Лидер талибов прибыл в Афганистан

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв взрывов воинского арсенала на юге Казахстана увеличилось до 14 человек

В Киеве из-за угрозы подтопления закрыли вестибюль станции метро "Героев Днепра"

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия – штаб ООС

Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

Умер Герой Украины, подполковник ВСУ Александр Петраковский

Лидер талибов прибыл в Афганистан

В Киеве открыли Мемориал памяти погибшим на Донбассе киевлянам

Хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие - ТВ

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА