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17:23 29.08.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия – штаб ООС

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С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток воскресенья, 29 августа, 4 раза нарушили условия режима прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала текущих суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

Вблизи Широкиного российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, возле Золотого-4 вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от населенного пункта Причепиловка - из подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сообщают в штабе ООС.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Теги: #оос #ситуация
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