Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

Российские наемники на Донбассе снова открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"29 августа около 14.00 вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Воину оказана медицинская помощь и осуществлена его эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркивают в пресс-службе ОТГ.