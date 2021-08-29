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16:24 29.08.2021

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

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Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент страны Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших военных.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также представители правительства.

"В этот трагический день мы встречаемся с семьями погибших защитников. Выражаю большое уважение и благодарность вам, всем родным и близким тех, кто отдал свои жизни за Украину", - заявил Зеленский.

Он отметил чрезвычайно большой вклад павших воинов в сохранение независимости нашего государства, а также сообщил, что подобные встречи необходимо проводить ежегодно, чтобы понимать, какие проблемы есть у семей погибших защитников Украины и как государство их решить.

Во время встречи обсуждались социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей военных. Также участники встречи обсудили вопросы законодательного закрепления статуса защитников Украины. В частности, речь шла о социальных гарантиях, которые нужно определить в отдельном законе.

Теги: #зеленский #семьи #защитники
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